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انهيار جسر في اسرائيل خلال احتفال ديني اسفر عن 38 قتيلا و150 مصابا (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:14 م
انهيار جسر في اسرائيل
انهيار جسر في اسرائيل
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انهيار جسر في اسرائيل خلال احتفال ديني اسفر عن 38 قتيلا و150 مصابا (فيديو)

انهيار جسر في اسرائيل، أفادت السلطات الإسرائيلية، بوقوع 38 قتيلًا و150 جريحًا بين اليهود إثر انهيار جسر في جبل الجرمق (ميرون) شمالي إسرائيل هذه الليلة - وفقًا لما قالته وكالة سبوتنيك.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار جسر في اسرائيل يمثل "كارثة فادحة"، وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.


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