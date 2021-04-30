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إغلاق 8 كافيهات مخالفة ومصادرة 130 شيشة بالجيزة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ سلسلة من حملات النظافة ورفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء بقطاع هضبة الأهرام، وذلك في إطار الخطه التي وضعتها المحافظة للعمل على إزالة كافة أوجه المخالفات لإعادة الإنضباط إلى القطاع والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار أنه تم شن حملات مكثفة علي الكافيهات المخالفة بالقطاع وغير الملتزمة بمواعيد الفتح والأغلاق المقررة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لإحتواء أنتشار فيروس كورونا حيث أسفرت الحملات عن أغلاق عدد ٨ كافيهات بالعقارات الأتية ( ١٠٩ ك - ٣٤ ط - ٢٧ ط - ٢٥٥ ا- ١٢٣ ز - ١٢٨ ز - ١٢٤ز - ١٢٥ز )، بالإضافة إلي التحفظ علي ١٣٠ قلب شيشة و١٨٠ كرسي و٧ شاشات ورفع اشغالات مخازن مخالفة بالعقارين ٣٨٣ و٤٤٧ ا بالإضافة إلي إزالة اعلانات مخالفة بالعقارين ٧٤ج و١٠٩ ك.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات والمرور الدوري للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد الفتح والأغلاق المقررة والإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل حسم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال الغير ملتزمين.

وتابع أن الحملات تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدس وتجمعات المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أضاف المحافظ أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتعاون مع حي الهرم قامت بالدفع بعدد من معدات النظافة لرفع القمامة والمخلفات الموجودة داخل قطع الأراضي الفضاء التي أسفرت عن رفع مستوي النظافة من ١٤ قطعة أرض وهم ( ١٧٩ ب - ٦٦ل - ٦٦ن - ٢٠٥ هه - ٢٢٠ك - ٣٣ك - ١٦٢ ل - ٢٩ ك - ٤٥٥ ٤٥٦ ز - ١٥٣ ن - ٨ط - ١٦١ط - ١٨٧ح ) موجهآ بمواصلة حملات النظافة للوصول للمستوي المأمول من المواطنين.

ولفت إلى أن الحملات لم تقتصر علي النظافة ورفع الإشغالات فقط بل شملت أيضآ التصدي لإعمال البناء المخالف، والتي أسفرت عن ضبط عدد من أعمال البناء المخالف وتحويل من سكني إلي تجاري وذلك بالعقارات الأتية " ١١٧د - ١٧٤ ج ١٧٦ ج- ٣٧ ط - ٨٧ ط - ٧ا - ٣٤٠ ل - ٢٩٤ع - ٣٥٤ ط - ٣٤أ ".

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