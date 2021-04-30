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عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنان دنيا سمير غانم، نقل النجم سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى المستشفى عقب تدهور حالتهما الصحية إثر إصابتهم بكورونا منذ أيام وليس اليوم كما أشاع البعض.

وكتب "رضوان" قائلا: " اشكر كل من حاول التواصل..وارجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي ا.سمير غانم وا.دلال عبد العزيز، وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة.. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

يذكر أن الفنان سمير غانم أصيب بفيروس كورونا منذ أيام قليلة وليس اليوم كما انتشر عبر بعض المواقع، فى الوقت الذي أعلنت فيه دنيا سمير غانم شفائها من فيروس كورونا.

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