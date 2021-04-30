توزيع 15 ألف وجبة على الأسر الأكثر احتياجا في قرى سيناء

قالت سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن بشمال سيناء، اليوم الجمعة، إنه تم توزيع نحو 15 ألف وجبة غذائية علي الأسر الأكثر احتياجا بمتوسط 800 وجبة ساخنة يوميا، بخلاف توزيع مساعدات نقدية وعينية، لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية طوال أيام شهر رمضان الكريم.



وأكدت مدير عام مديرية التضامن بشمال سيناء، أن هذه الوجبات توزع على الأسر الأولى بالرعاية، وأسر المرضى وذويهم والعاملين بالمستشفيات، تحت إشراف ومتابعة مديرية التضامن.



وأضافت سعية، أنه يتم التنسيق بين الجمعيات للنزول إلى الأحياء الفقيرة والمهمشة مثل الصفا والسمران وكرم أبو نجيلة وعاطف السادات، مؤكدة أن هذه المبادرات الخيرية تتواصل طوال ايام شهر رمضان المبارك.

