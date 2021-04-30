على جهاز أكسجين.. تطورات حالة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بكورونا

قال الإعلامي رامي رضوان، أن والدة زوجته دنيا سمير غانم الفنانة دلال عبدالعزيز، تم نقلها إلى المستشفى منذ أيام، بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتخضع حاليا للحجر الصحى هى وزوجها الفنان سمير غانم.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبدالعزيز، وضعها على جهاز أكسجين بعد إصابتها بكورونا، وأنها تخضع للبروتوكول العلاجي الذي تشرف عليه وزارة الصحة.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا ، خلال تصوير مسلسل "عالم موازي"، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.