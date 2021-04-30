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رامز جلال عن طارق يحيى: حيرم الإعلام الرياضي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:12 م
طارق يحيى
طارق يحيى
أية عبدالعزيز
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استضاف الفنان رامز جلال، كابتن طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ليكون ضحية مقلبه من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض على شاشة MBC مصر.  

ووصف رامز جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، طارق يحيى خلال الحلقة قائلا:"حيرم الإعلام الرياضي".  

 

أضاف :"لاعب الكوره لما بيعتزل بيصاب بحاله إحباط فيقعد يناكف نفسه طول الليل لحد ما تحن عليه القنوات".  

 

برنامج "رامز عقله طار" يغرض هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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