الخلافات تتسع بين أردوغان وتنظيم الإخوان (فيديو)

الخلافات تتسع بين أردوغان وقيادات تنظيم الإخوان في تركيا بعد المواقف التركية الأخيرة حول استئناف العلاقات مع القاهرة.





أعلن "تمل كرم الله أوغلو" رئيس حزب السعادة التركي المعارض استقبال وفد من تنظيم الإخوان بقيادة همام علي يوسف عضو مجلس شورى الجماعة في خطوة تكشف حجم الخلافات بين التنظيم والنظام التركي الحاكم، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





يدعم هذا اللقاء، التصريحات السابقة للقيادي في "الجماعة الإسلامية" "عاصم عبد الماجد" الهارب لتركيا والذي أعلن عن استعداد جناح من تنظيم الإخوان وتخطيطه للمواجهة تحسبا لغدر أردوغان، بحسب ما ذكرته قناة "مداد نيوز".





وكشف عن وجود تحالف سري بين الإخوان وحزب السعادة التركي المعارض وتعاونهم معا لإسقاط أردوغان وحزبه في الانتخابات أو وقف ما قد يلجأ إليه الرئيس التركي من قرارات ضدهم قد تصل لإبعادهم عن البلاد,





فماذا تحمل الأيام القادمة بين أردوغان وتنظيم الإخوان؟



