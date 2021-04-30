Advertisements

بعد إصابته بكورونا.. سمير غانم نجم الكوميديا وأشهر من قدم الفوازير

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
أية عبدالعزيز
Advertisements

أصيب الفنان الكبير سمير غانم، منذ أيام، بفيروس كورونا ونقل إلي المستشفى هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعدما أصيبت ابنته الفنانة دنيا سمير غانم منذ فترة بنفس الفيروس.

وبالتزامن مع إصابته بكورونا ننشر إليكم معلومات لا يعرفها البعض عن نجم الكوميديا سمير غانم:-

- اسمه الحقيقي سمير يوسف غانم.

- مواليد 15 يناير 1937 مواليد أسيوط.

- تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

-  التقى بكلٍ من جورج سيدهم و الضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أبرزها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية (اهلا يا دكتور).

- قدم سلسلة من فوازير رمضان بإسم (سمورة) و(فطوطة) ، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.

- يعتبر واحد من أهم نجوم المسرح والكوميديا بين عادل إمام و محمد نجم و محمد صبحي.

الجدير بالذكر أن زوجته الفنانه دلال عبد العزيز تشارك في السباق الحالي بمسلسل "ملوك الجدعنه" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد ، والتي قدمت من خلاله دور والده عمرو سعد ، المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان، ياسمين رئيس.

أخبار تهمك

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. سمير غانم نجم الكوميديا وأشهر من قدم الفوازير

منذ نصف ساعة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تشيلسي يحدد سعر بيع أبراهام

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ 42 دقيقة

عاجل - الزمالك يوقع عقوبة على ثنائي الزمالك بعد تراشقهم بالألفاظ

منذ حوالي 3 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

على جهاز أكسجين.. تطورات حالة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بكورونا

منذ 34 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

06:59 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

على جهاز أكسجين.. تطورات حالة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بكورونا

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى