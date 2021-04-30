داخل مجزر.. رامز جلال يسخر من طارق يحيى في لعبة الطلقات النارية

حل الكابتن طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك والمدير الفني السابق، ضحية على برنامج مقالب الفنان رامز "رامز عقله طار"، والذي يعرض على شاشة MBC مصر.

وسخر رامز جلال من طريقة كابتن طارق يحيي في دخوله للعبة الطلقات النارية، التي تكون من ضمن فقرات المقلب قائلا:" ده داخل مجزر مش داخل يضرب نار"، وواصل السخرية منه قائلا :"ده رئيس اتحاد قرع العسل".

برنامج "رامز عقله طار" يقدم هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.