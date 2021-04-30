خاص.. أول تعليق لـ أشرف زكي بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

نقل النجم سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، إلى أحد المستشفيات عقب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وتواصل "الفجر الفني" مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والذي رد على نقل النجم سمير غانم وزوجته إلى المستشفى قائلا: "لا أعلم".

ورد رامي رضوان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على نقل والد زوجته سمير غانم إلى المستشفى قائلا: " اشكر كل من حاول التواصل..وارجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي ا.سمير غانم وا.دلال عبد العزيز. وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة.

طالبا الدعاء لهما قائلًا فى نهاية منشوره: "أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

يذكر أن الفنان سمير غانم أصيب بفيروس كورونا منذ أيام قليلة وليس اليوم كما انتشر عبر بعض المواقع.