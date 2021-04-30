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أمريكا: الصين لم تنفذ بنود الاتفاق التجاري

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
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قال مكتب التجارة التابع لإدارة الرئيس  الأمريكي جو بايدن في تقرير جديد صدر يوم الجمعة إن الصين لم تف بالتزاماتها لحماية الملكية الفكرية الأمريكية بموجب (المرحلة 1) من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني الموقع العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الصين أدخلت تعديلات على قانون براءات الاختراع وقانون الملكية الفكرية والقانون الجنائي العام الماضي ونشرت مسودات لبضعة إجراءات تنظيمية متعلقة بالملكية الفكرية.

وقال المكتب "لكن تلك الخطوات صوب الإصلاح تتطلب تطبيقا عمليا وفعالا ولا ترقى للمدى الكامل للتغيرات الأساسية المطلوبة لتحسين مجال الحفاظ على الملكية الفكرية في الصي

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امريكا الصين وامريكا الصين واتفاق التجاري الصين

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