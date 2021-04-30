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نور سيد الخلق.. الحلقة 4.. من أول من بشر سيدنا محمد بنبوته؟

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:26 م
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية برنامج "نور سيد الخلق" من إعداد وتقديم زينب سلطان، والذي يعرض في موسمه الأول السيرة النبوية حتى نزول الوحي على سيدنا محمد "عليه الصلاة والسلام" في أسلوب سهل وبسيط على هيئة سؤال وجواب.
وننشر لكم اليوم الحلقة الرابعة بعنوان "من أول من بشر سيدنا محمد بنبوته؟!"
يعرض برنامج نور سيد الخلق في رمضان، يوميا، الساعة التاسعة مساًء عبر بوابة الفجر.

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