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تيليجرام تعلن مواعد إطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:33 م
تيليجرام
تيليجرام
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تعمل كرة تليجرام على ميزة مكالمات الفيديو الجماعية، حيث أعلنت الشركة عن موعد إطلاقها وهو الشهر المقبل.

وقال بافل دوروف، الرئيس التفييذي ومؤسس الشركة، إن مكالمات الفيديو الجماعية ستحمل المزيد من المزايا التي تجعلها مناسبة لمؤتمرات الفيديو كذلك من خلال توفير ميزة إلغاء الضوضاء وميزة مشاركة الشاشة، بالإضافة إلى توفير الدعم على الهواتف الذكية، سطح المكتب، والأجهزة اللوحية.

كما ستحمل المكالمات الجماعية ميزة التشفير المعتادة وبسرعة اتصال عالية، وسترفع هذه الخطوة من تيليجرام المنافسة مع فيس بوك وتطبيقاتها وخاصة واتساب الذي يُعد المنافس الرئيس لها في الوقت الحالي.

كما ستوفر خيارات أكثر للمستخدمين الذين يستخدمون منصات مثل زووم لإجراء المؤتمرات المرئية في ظل جائحة كورونا.

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