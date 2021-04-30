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ليلة الدم في شقة الهرم.. كواليس ذبح سيدة على يد زوجها والمتهم: "كنت نائم مع عيالي"
الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:49 م
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام ملابسات ذبح سيدة ثلاثينية العمر على يد زوجها، وقت الإفطار، بمنطقة منشأة البكاري، عربي محافظة الجيزة.
وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من أحد المستشفيات، باستقبالها جثة "صابرين.ر" ربة منزل، عمرها، 34 سنة، مقيمة دائرة مركز كرداسة، وبها جرح قطعي بالفك السفلي والرقبة وآخر بالرأس، وما قرره زوجها " صبري.س" عامل، عمره، 36 سنة، أنه حال تواجد زوجته المجني عليها بمطبخ الشقة سكنهما، لإعداد وجبة الإفطار، شعرت بحالة إعياء وسقطت أرضًا وحدثت إصابتها المشار إليها ووفاتها.
وكشفت التحريات التي جرت بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبرئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليها لخلافات زوجية حول مصروف البيت، قام على إثرها بتوجيه عدة طعنات لها بسكين مطبخ، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
كانت نشرت الفجر في وقت سابق تفاصيل الواقعة وجاءت كالتالي من هنا
وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من أحد المستشفيات، باستقبالها جثة "صابرين.ر" ربة منزل، عمرها، 34 سنة، مقيمة دائرة مركز كرداسة، وبها جرح قطعي بالفك السفلي والرقبة وآخر بالرأس، وما قرره زوجها " صبري.س" عامل، عمره، 36 سنة، أنه حال تواجد زوجته المجني عليها بمطبخ الشقة سكنهما، لإعداد وجبة الإفطار، شعرت بحالة إعياء وسقطت أرضًا وحدثت إصابتها المشار إليها ووفاتها.
وكشفت التحريات التي جرت بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبرئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليها لخلافات زوجية حول مصروف البيت، قام على إثرها بتوجيه عدة طعنات لها بسكين مطبخ، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
كانت نشرت الفجر في وقت سابق تفاصيل الواقعة وجاءت كالتالي من هنا
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