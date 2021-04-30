بعد إصابته بكورونا.. مالا تعرفه عن نجم الكوميديا سمير غانم

أصيب الفنان الكبير سمير غانم منذ قليل بفيروس كورونا وانتقل إلي المستشفى هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز وكانت قد أصيبت إبنته الفنانه دنيا سمير غانم منذ فتره بفيروس كورونا و بالتزامن مع إصابته بكورونا ننشر إليكم مالا تعرفوه عن نجم الكوميديا سمير غانم :-



- اسمه الحقيقي سمير يوسف غانم



- مواليد 15 يناير 1937 مواليد أسيوط

- ممثل كوميدي مصري. تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية





- التقى بكلٍ من جورج سيدهم و الضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أبرزها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية (اهلا يا دكتور)



- قدم سلسلة من فوازير رمضان بإسم (سمورة) و(فطوطة) ، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون



- يعتبر واحد من أهم نجوم المسرح والكوميديا بين عادل إمام و محمد نجم و محمد صبحي.



الجدير بالذكر أن زوجته الفنانه دلال عبد العزيز تشارك في السباق الحالي بمسلسل " ملوك الجدعنه" من تأليف عبير سليمان وإخراج احمد خالد ، والتي قدمت من خلاله دور والده عمرو سعد ، المسلسل بطوله عمرو سعد ، مصطفي شعبان ، ياسمين رئيس