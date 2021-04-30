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ننشر أسعار سيارة فورد F-150 رابتور الجديدة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:46 م
فورد F-150 رابتور - صورة أرشيفية
فورد F-150 رابتور - صورة أرشيفية
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كشفت شركة فورد الامريكية مؤخرًا عن سيارتها الجديدة  "F-150 رابتور"، وينتظر أن تصل إلى الطرقات قبل نهاية العام، ونقدم لكم فيما يلي أسعار سيارة  فورد F-150 رابتور.

أسعار سيارة  فورد F-150 رابتور الجديدة

عند الكشف عن السيارة لم تتحدث فورد عن أسعارها، ولكنها أكدت عودة محركات V8 القوية وتحدثت عن تفاصيل الأداء والتجهيزات.

كما ستأتي السيارة بسعر أساسي 64,145 دولار أمريكي، ما يمثل قفزة كبيرة في السعر عن الجيل الماضي الذي كان يبدأ من 53,455 دولار، وبغض النظر عن زيادة السعر فسوف تحصل رابتور على المزيد من الخيارات الباهظة مثل حزمة الراحة بـ795 دولار، وحزمة الرسومات الخارجية بـ1,075 دولار، وحزمة ألياف لكربون بـ995 دولار، وغيرها.

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