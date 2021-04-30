ننشر أسعار سيارة فورد F-150 رابتور الجديدة

كشفت شركة فورد الامريكية مؤخرًا عن سيارتها الجديدة "F-150 رابتور"، وينتظر أن تصل إلى الطرقات قبل نهاية العام، ونقدم لكم فيما يلي أسعار سيارة فورد F-150 رابتور.





أسعار سيارة فورد F-150 رابتور الجديدة





عند الكشف عن السيارة لم تتحدث فورد عن أسعارها، ولكنها أكدت عودة محركات V8 القوية وتحدثت عن تفاصيل الأداء والتجهيزات.



