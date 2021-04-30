هل يجوز إفطار مريض كورونا في رمضان؟.. المفتي يجيب

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن الرجوع للطبيب هو الفيصل في مسألة الحصول على رخصة للإفطار في شهر رمضان.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة في رده على أسئلة المشاهدين والمتابعين جاء سؤال يستفسر عن حكم صوم من لا يحتمل الصيام بسبب مضاعفات أصابته سابقًا بفيروس كورونا.



وقال الدكتور شوقي علام إن الرجوع للطبيب هو الفيصل في مسألة الحصول على رخصة للإفطار في شهر رمضان فإذا نصحه الطبيب بضرورة الفطر فعليه الفطر ثم القضاء بعد رمضان.

