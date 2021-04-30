هناك الكثير من الأسباب التي قد يتعرض لها الانسان، تؤدي إلى ضعف النظر، لذلك نقدم لكم فيما يلي أهم أسباب الإصابة بضعف النظر.





أسباب الإصابة بضعف النظر





التقدم في العمر: كلما تقدم الإنسان في العُمر تصاب عدسة العين بالتصلب وتفقد مرونتها فلا تستطيع التركيز على الأشياء القريبة.





عدم الاهتمام بالتغذية السليمة: العين تحتاج لتغذية سليمة ومتوازنة حتى تحافظ على مرونتها، لذلك لابد من الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات.





إرهاق العينين: مع الانتشار المبالغ فيه للأجهزة الإلكترونية كالهواتف والأجهزة اللوحة وتعرض العين لما تطلقه من أشعة وموجات لها تأثير سلبي وشديد الخطورة عليها.



