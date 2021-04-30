Advertisements
أهم أسباب الإصابة بضعف النظر
الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:53 م
Advertisements
هناك الكثير من الأسباب التي قد يتعرض لها الانسان، تؤدي إلى ضعف النظر، لذلك نقدم لكم فيما يلي أهم أسباب الإصابة بضعف النظر.
أسباب الإصابة بضعف النظر
التقدم في العمر: كلما تقدم الإنسان في العُمر تصاب عدسة العين بالتصلب وتفقد مرونتها فلا تستطيع التركيز على الأشياء القريبة.
عدم الاهتمام بالتغذية السليمة: العين تحتاج لتغذية سليمة ومتوازنة حتى تحافظ على مرونتها، لذلك لابد من الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات.
إرهاق العينين: مع الانتشار المبالغ فيه للأجهزة الإلكترونية كالهواتف والأجهزة اللوحة وتعرض العين لما تطلقه من أشعة وموجات لها تأثير سلبي وشديد الخطورة عليها.
كذلك عدم الاهتمام بأخذ قسط كافٍ من النوم مما يؤدي لزيادة الضغط والإرهاق على العينين.
Advertisements