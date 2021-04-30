بكاء نيللي كريم بسبب مرض والدتها

انهارت الفنانة نيللي كريم من البكاء وذلك بسبب والدتها حيث سردت قصة إصابتها بجلطة في المخ.



وقالت نيللي كريم أثناء استضافتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أن والدتها كانت تحمل مسئولية أبنائها وتعتني بهم وعلمت بمرضها عقب سفرها إلى إيطاليا أثناء تصويرها مسلسل "سجن النسا" وعادت إلى مصى في الحال.



وتابعت "كريم" قائله: "أول لما شوفتها في المستشفى انهرت لأن أمي ست قوية، مقدرتش تستحمل، ساعتها كلمت أخويا في أمريكا قوتله تعالى مش عارفة اتصرف، وأشرف وصل في أول طيارة وهو دكتور أصلا، قولت استحالة هتقوم قولت مش ممكن خلاص، وروحت أصور المسلسل وأرجع لأولادي أذاكرلهم وأكلهم وبعدين أروح المستشفى عند ماما، الحياة كانت صعبة أوي، ساعتها حسيت إني ولا حاجة ومكنتش عارفة أعمل حاجة، لأنها شايلة ليا الأولاد وعاملة ليا الأمان هي ضهري".