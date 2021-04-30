Advertisements

بكاء نيللي كريم بسبب مرض والدتها

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
انهارت الفنانة نيللي كريم من البكاء وذلك بسبب والدتها حيث سردت قصة إصابتها بجلطة في المخ.

وقالت نيللي كريم أثناء استضافتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أن والدتها كانت تحمل مسئولية أبنائها وتعتني بهم وعلمت بمرضها عقب سفرها إلى إيطاليا أثناء تصويرها مسلسل "سجن النسا" وعادت إلى مصى في الحال.

وتابعت "كريم" قائله: "أول لما شوفتها في المستشفى انهرت لأن أمي ست قوية، مقدرتش تستحمل، ساعتها كلمت أخويا في أمريكا قوتله تعالى مش عارفة اتصرف، وأشرف وصل في أول طيارة وهو دكتور أصلا، قولت استحالة هتقوم قولت مش ممكن خلاص، وروحت أصور المسلسل وأرجع لأولادي أذاكرلهم وأكلهم وبعدين أروح المستشفى عند ماما، الحياة كانت صعبة أوي، ساعتها حسيت إني ولا حاجة ومكنتش عارفة أعمل حاجة، لأنها شايلة ليا الأولاد وعاملة ليا الأمان هي ضهري".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يبدأ في التصفية ويستبعد هذا الثنائي من تشكيل الزمالك

منذ أقل من ساعة

على جهاز أكسجين.. تطورات حالة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بكورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يحدد سعر بيع أبراهام

منذ أقل من ساعتين

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الأسباب الحقيقة وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات

منذ 35 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أول تعليق لـ أشرف زكي بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ ساعة و 6 دقيقة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. مي حلمي تزف خبرا سارًا لجمهورها

رانيا يوسف عن أزمة فستانها: "أنا مش عبيطة أضيع مجهود 25 سنة"

نيللي كريم: "عجزت 100 سنة أثناء إصابة أمي بجلطة في المخ"

شاهد.. لحظة انهيار نيللي كريم بالبكاء خلال لقائها مع منى الشاذلي (فيديو)

بهذه الكلمات.. كريم الحسيني ينعى صابر الحمامي ويستعيد ذكرياته معه

فيفي عبده تكشف عن تفاصيل مرضها وتُعلق:"ضهري واجعني ومكنتش قادرة أمشي على رجلي"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

06:59 م

تعرف على الأسباب الحقيقة وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات

07:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى