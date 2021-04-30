رامز جلال ساخرًا من نظاره طارق يحي: "بتاعة صلاح نظمي"



استضاف الفنان رامز جلال كابتن طارق يحي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الثامنه عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر



سخر رامز جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك طارق يحي خلال أحداث الحلقه من نظاره طارق يحي قائلا:" نضاره صلاح نظمي







أضاف :" تسريحه شعره شبه هنيدي في إسماعيليه رايح جاي





يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.