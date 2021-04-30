تعرف على الأسباب الحقيقة وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات

صدر والتر بواليا، مهاجم الأهلي، أزمة داخل صفوف القلعة الحمراء، بعد استبعاده للمباراة الثانية على التوالي من قائمة الفريق أمام الجونة، مساء اليوم الجمعة، بالدوري المصري الممتاز بعد استبعاده أيضا أمام المصري.





وكشفت تقارير صحفية أن استبعاد بواليا يأتي لأسباب فنية، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وعدم اقتناصه للفرص التي منحها له الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، منذ الانتقال لصفوف الفريق الأحمر قادما من الجونة في يناير الماضي.









ويأتي أهم أسباب خروج بواليا من الحسابات، بسبب تألق فيه محمد شريف على المستوى التهديفي، إلى جانب وجود البديلين مروان محسن وصلاح محسن.





ولم يقدم بواليا المردود المطلوب منه منذ الانتقال للأهلي هذا الموسم بعد أن شارك في 16 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، بواقع 786 دقيقة لعب.



