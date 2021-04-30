قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، إن فريقه لن يحتاج إلى دوافع إضافية يوم الأحد، لعرقلة فرص ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل لأن المواجهة بين الغريمين تكون مثيرة دائماً.



ويحتل ليفربول المركز السادس متأخراً بأربع نقاط عن المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال قبل خمس مباريات على نهاية الموسم.



وقال سولشار للصحافيين: "نفكر فقط في الفوز بالمباراة ولا يعنينا ما الذي سيحدث لليفربول، خلال الموسم تخوض مباريات مهمة ومواجهة ليفربول على ملعبنا واحدة من أكبر المباريات في الموسم بغض النظر عما إذا كان فريقي يحتل المركز الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع.. إنها مباراة كبيرة جداً على أي حال".



وفي الجهة المقابلة قد يعني فوز ليفربول منح مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي حال فوزه على كريستال بالاس يوم السبت.



ويعتزم مشجعو يونايتد الاحتجاج خارج ملعب أولد ترافورد ضد ملاك النادي قبل المباراة بعد محاولة فاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي مع 11 نادياً بارزاً في أوروبا.