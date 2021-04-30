Advertisements

المفتي: النوم على سماع القرآن الكريم شيء محبب (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز النوم على سماع القرآن الكريم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن النوم على سماع القرآن يجوز بل إنه شيء محبب.

وأكد الدكتور شوقي علام على ضرورة عدم الحجر على الناس في الأعمال الفاضلة التي لا تخالف الشرع الشريف.

أخبار تهمك

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يحدد سعر بيع أبراهام

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول تعليق لـ أشرف زكي بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ ساعة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 6 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

على جهاز أكسجين.. تطورات حالة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بكورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على الأسباب الحقيقة وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات

منذ 33 دقيقة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يبدأ في التصفية ويستبعد هذا الثنائي من تشكيل الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ ساعة و نصف

السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

06:59 م

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

05:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى