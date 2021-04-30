الصاوي يتألق في البريميرليج ويتأهل لأولمبياد طوكيو في الكاراتية









نجح على الصاوى بطل مصر في الكاراتية من التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ بعد صعوده لخوض مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع واللعب على الميدالية البرونزية ببطولة البريميرليج بالبرتغال

وبدأ الصاوى البطولة بالفوز على بطل البرازيل بالأنسحاب ثم الفوز في دور ٣٢ على بطل ايران وفاز في دور الستة عشر على بطل سلوفاكيا ٤/١ وبنفس النتيجة على بطل كازخستان في دور الثمانية وخسر في الدور قبل النهائى من بطل الاردن بنتيجة ٥/٤ وسيلعب على الميدالية البرونزية الاحد المقبل

ومن جانبه اعرب الصاوي عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز مؤكدا بأنه سيكون عند حسن ظن جميع من يقف بجواره بداية من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبية ومحمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتية ومسؤلو بنك القاهرة الراعي الرسمي لي ووادى دجلة وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري لى