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الكشف عن مصير نجم الأهلي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أكد جون أدوارد وكيل أعمال النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلى أن اللاعب يملك عروض أوروبية ولكن القلعة الحمراء بدأت فتح ملف التفاوض مع اللاعب لتمديد تعاقده.

وقال جون ادوارد في تصريحات إذاعية :"أجايي يملك عروض أوروبية كثيرة بعد تألقه مع الأهلى ولكن لم نفكر في أياً منها حتى الان".

وأضاف وكيل أعمال أجايي :"الأهلى بدأ فتح ملف تمديد تعاقد اللاعب وسوف نعلن كافة التفاصيل قريباً".

وأكمل جون ادوارد :" خلال 15 يوماً سيعود جونيور أجاى للجرى في الملعب تمهيداً لمشاركته في التدريبات الجماعية للأهلى".

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