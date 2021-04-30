اعرفي أبرز ألوان المناكير المناسبة لصيف 2021

يقدم موقع "لافام" في السطور التالية، أبرز أنواع المناكير المناسبة لصيف هذا العام، واختاري منها ما يعجبك:





أبرز ألوان المناكير المناسبة لصيف 2021





المناكير الوردي





يعد الوردي من أبرز ألوان المناكير التي لا تغيب عن موضة الربيع والصيف في كل عام، وهو سيبقى كذلك خلال صيف 2019، لذلك لا تجعلي المناكير الوردي يغيب عن أظافرك في هذا الموسم، وبإمكانك استخدام المناكير الوردي بجميع تدرجاته.





المناكير الأصفر





المناكير الأصفر هو الاتجاه الأبرز في موضة الأظافر لصيف 2019، فإذا كنت تمتلكين شخصية جريئة ومرحة في آن، لا تترددي في اعتماد المناكير الأصفر بتدرجاته القوية والصارخة، فهو ملائم لمختلف إطلالاتك الصيفية.





المناكير الأخضر الداكن





على رغم أن ألوان المناكير الداكنة هي الأكثر اعتماداً خلال الشتاء، لكن القاعدة هي العكس هذا الصيف، حيث يعد المناكير الأخضر الداكن الاتجاه الأكثر انتشاراً في موضة الأظافر، فاعتمديه في إطلالاتك النهارية والمسائية على حد سواء.





المناكير الباستيل



