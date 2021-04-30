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المفتي يكشف حكم قضاء الصوم عن المتوفى (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز صيام ورثة المتوفى عنه إذا كان عليه أيام.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه لقول كثير من العلماء فإنه يجوز أن يصوم ورثة المتوفى عنه.

وكشف مفتي الجمهورية عن أنه يجوز لأحد من أقارب المتوفى أن يصوم عنه ما كان عليه في شهر رمضان.

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