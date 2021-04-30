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طارق يحيى يجبر القفز في "رامز عقله طار"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
مي شاهين
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حل الكابتن  طارق يحيى نجم نادى الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي،ضيفا على برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار"، الذى يقدمة رامز جلال ويذاع على قناة mbc مصر فى تمام الساعة السادسة والنصف.

وأثناء المقلب رفض كابتن طارق يحيى أن يقفز فى حمام السباحة قائلا :" لا مش هنزل" ، فقام رامز وفريقه بدفعه ليسقط فى حمام السباحة ويكتمل المقلب.

بدأت الحلقة بإستضافة فريق البرنامج لكابتن طارق يحيى فى إحدى مدينة الألعاب فى الرياض، ثم يلعب بعض الألعاب فى المدينة.


أصبح كابتن طارق يحيى هو الضحية الثامنة عشر للبرنامج  بعد الفنان أحمد سعد، رمضان صبحي، حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، ويزو، محمد مجدي قفشة، دينا الشربيني، فهد المولد، محمد عبدالرحمن، محمد هنيدي، أحمد مالك، إسلام إبراهيم، معتصم النهار، ريم مصطفى، محمد هاني، ريم عبدالله، كريم عفيفي، وسمية الخشاب.

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