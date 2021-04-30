طارق يحيى يجبر القفز في "رامز عقله طار"

















حل الكابتن طارق يحيى نجم نادى الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي،ضيفا على برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار"، الذى يقدمة رامز جلال ويذاع على قناة mbc مصر فى تمام الساعة السادسة والنصف.





وأثناء المقلب رفض كابتن طارق يحيى أن يقفز فى حمام السباحة قائلا :" لا مش هنزل" ، فقام رامز وفريقه بدفعه ليسقط فى حمام السباحة ويكتمل المقلب.





بدأت الحلقة بإستضافة فريق البرنامج لكابتن طارق يحيى فى إحدى مدينة الألعاب فى الرياض، ثم يلعب بعض الألعاب فى المدينة.







