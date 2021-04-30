شاهد.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي التفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي

عرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، مقطع فيديو يرصد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد علي طريق العين السخنة.



وأوضح الفيديو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقًا، إلى محور الضبعة غربًا بطول ١٥٦ كم وعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يوميًا، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.



وتوقف الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الاوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في اطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف علي مستوي الجمهورية.



كما تفقد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسيًا ويفتقد للخدمات الاساسية فضلًا عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة، حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى ٥٧ فدان بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الامر الذي سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الاحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة، كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والاطفاء والاسعاف، بالاضافة الي عدد من افرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين علي المجمع.

