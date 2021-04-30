أحمد صلاح حسني ينتهي من تصوير مشاهده فى مسلسل "كوفيد-25"



انتهى الفنان أحمد صلاح حسني من تصوير أخر مشاهده من مسلسل "كوفيد-25"، والذي بدأ عرضه أول أمس على الفضائيات المصرية والعربية.

وجمعت صور المشاهد الأخيرة يوسف الشريف والفنان أحمد صلاح حسنى، والفنان أمير صلاح الدين عضو فريق "بلاك تيما"، والفنانة رندا البحيرى، والمؤلفة إنجى علاء.

ودارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "كوفيد-2"، حول بداية انتشار الفيروس الجديد بين المواطنين بالنظر، ومحاولة يوسف الشريف للسيطرة على الوضع العام.

ومن المقرر أن يظهر أحمد صلاح حسني في حلقة غدًا من المسلسل، ويشارك في أحداث الحلقات، ليعود "حسني" إلى حياته الطبيعية بعد انتهاء التصوير وممارسة الرياضية مرة آخرى من خلال الجيم.

يذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد.



وفي اتجاه آخر جاء آخر ظهور لحسني في مسلسل"هجمة مرتدة"، أمس ، حيث شهد العمل كشف عمار المقدسى الذى يلعب دوره أحمد صلاح حسنى من قبل مخابرات جهة معادية فى أوروبا ظهر فيها "الراهب" الذى يعمل لصالحهم ويتوعد بالوصول له، وبالتالي أرسل عمار رسالة إلى المخابرات المصرية يخبرهم فيها بضرورة لقائهم في أقرب فرصة.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.