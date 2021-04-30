حسام موافي: الالتهاب الرئوي أخطر ألف مرة من "الشعبي" (فيديو)



وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه توجد فلاتر ضخمة في مصانع القطن والنسيج والأسمنت ومصانع تحويل الرمل للزجاج، التي ينتج عنها تراب لحماية الرئة عند العاملين فيها.



ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إلى أن ضيق الشعب يعني دخول كمية أقل من الأكسجين لجسم الإنسان.



واستطرد أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الالتهاب الرئوي أخطر ألف مرة من الالتهاب الشعبي، موضحًا أن الالتهاب الرئوي خطير وفيروس كورونا يسبب التهاب رئوي فيروسي.



وأوضح الدكتور حسام موافي، الالتهاب الرئوي يسبب حالة من النهجان، لافتا إلى أن كل 4 دقات قلب لها نفس، ولكن الالتهاب الرئوي يجعل لكل نفس دقة قلب، مؤكدا أن الرئة أول سبب للنهجان.



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن التدخين يسبب التهاب الشعب الهوائية وينتج عنه ضيق تلك الشعب.