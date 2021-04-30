Advertisements

حسام موافي: الالتهاب الرئوي أخطر ألف مرة من "الشعبي" (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن التدخين يسبب التهاب الشعب الهوائية وينتج عنه ضيق تلك الشعب.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه توجد فلاتر ضخمة في مصانع القطن والنسيج والأسمنت ومصانع تحويل الرمل للزجاج، التي ينتج عنها تراب لحماية الرئة عند العاملين فيها.

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إلى أن ضيق الشعب يعني دخول كمية أقل من الأكسجين لجسم الإنسان.

واستطرد أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الالتهاب الرئوي أخطر ألف مرة من الالتهاب الشعبي، موضحًا أن الالتهاب الرئوي خطير وفيروس كورونا يسبب التهاب رئوي فيروسي.

وأوضح الدكتور حسام موافي، الالتهاب الرئوي يسبب حالة من النهجان، لافتا إلى أن كل 4 دقات قلب لها نفس، ولكن الالتهاب الرئوي يجعل لكل نفس دقة قلب، مؤكدا أن الرئة أول سبب للنهجان.

أخبار تهمك

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الأسباب الحقيقة وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات

منذ 36 دقيقة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. أول تعليق لـ أشرف زكي بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 5 ساعات

تشيلسي يحدد سعر بيع أبراهام

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يبدأ في التصفية ويستبعد هذا الثنائي من تشكيل الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

على جهاز أكسجين.. تطورات حالة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بكورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

06:59 م

تعرف على الأسباب الحقيقة وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات

07:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى