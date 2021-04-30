نيفين جامع: الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصناعة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي بسبب الدعم الغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدمه لهذا القطاع.

وشهدت الصناعة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم العديد من الحوافز منها مبادرة المركزي مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه والتوسع فس إنشاء المجمعات الصناعية بالتخطيط لإنشاء 13 مجمع صناعي في 12 محافظة على مستوي الجمهورية، وإنشاء المدن الصناعية في الصناعات المتخصصة مثل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، وصرف متأخرات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات.

وتابعت جامع، الرئيس لديه أهتمام كبير بالقطاع الصناعي، ويسألني في كل مرة عن الفرص الجديدة التي وفرتها المصانع للشباب.

وأكدت " جامع" خلال تصريحات صحفية في لقاء مع إذاعة الشرق الأوسط، إن الصناعات المصرية نجحت في الوصول أسواق تصديرية جديدة بسبب الجودة والسعر رغم الوباء، مشيرة إلى صناعة الغزل والنسيج قاطرة للصناعات المصرية في الخارج والقطن المصري له الأفضلية في الأسواق الدولية

وأشارت " جامع" إلى أن التوسع في صناعة الكمامات ومنتجات مقاومة كورونا وإنقاذ المصانع من التوقف كان في قمة أولوياتها خلال أزمة كورونا، مؤكدة على أنه لم تنقص أي سلعة بسبب كورونا وغلق الأسواق العالمي ونجحت الدولة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي .