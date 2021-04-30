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عمرو سعد يدعو لدلال عبد العزيز بالشفاء

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان عمرو سعد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست يطلب فيه الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

قائلا:"دعواتكم بالشفاء للغاليه علي قلبي النجمة الكبيرة  دلال عبد العزيز امي في ملوك الجدعنه وحبيبتي في الحقيقية".

أكد الإعلامي رامى رضوان تدهور كل من دلال عبد العزيز  وسمير غانم ودخولهم المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا. 

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز تشارك فى مسلسل ملوك الجدعنة مع الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، صبرى فواز وغيرهم من النجوم.

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