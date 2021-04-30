Advertisements

خلال زيارته لسوق السيارات.. مواطن لـ السيسي: "عايزين خدمات".. والرئيس يرد (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري، بعدد من المواطنيين المتواجدين بسوق السيارت الجديد، حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص علي الاستماع لآرائهم ومطالبهم.

وأعرب المواطنين على حبهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال أحدهم، "بارك الله في عمرك يا ريس.. ربنا يعينك علينا، وعلى المجهود اللي بتبذله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك".

وأضاف مواطن آخر، "عايزين خدمات يا ريس.. ونحس إننا هنا أفضل من مدينة نصر بكتير، ونحس بالأمان وإحنا جايين بفلوسنا نشتري عربية أو نبيعها، وربنا يوفقك".

وقال أحد المواطنين، مخاطبا الرئيس، "أنا عايش في فرنسا ولما جيت وشفت الطرق حاجة نفتخر بها، مصر بقت حاجة تانية، وإحنا بنحبك".

ومن ناحيته رد الرئيس السيسي، على المواطنين، قائلا: "أنا جاي النهاردة عشان أطمن على كل اللي بتفكروا فيه وزيادة"، مشيرا إلى أنه وجه بوجود ماركات سيارات جديدة بالسوق، وتوفير كافة الخدمات المطلوبة.

للمشاهده اضغط هنا

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خاص.. أول تعليق لـ أشرف زكي بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ أقل من ساعتين

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على الأسباب الحقيقة وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يبدأ في التصفية ويستبعد هذا الثنائي من تشكيل الزمالك

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

على جهاز أكسجين.. تطورات حالة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بكورونا

منذ ساعتين

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

06:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى