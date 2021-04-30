خلال زيارته لسوق السيارات.. مواطن لـ السيسي: "عايزين خدمات".. والرئيس يرد (فيديو)





التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري، بعدد من المواطنيين المتواجدين بسوق السيارت الجديد، حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص علي الاستماع لآرائهم ومطالبهم.وأعرب المواطنين على حبهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال أحدهم، "بارك الله في عمرك يا ريس.. ربنا يعينك علينا، وعلى المجهود اللي بتبذله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك".وأضاف مواطن آخر، "عايزين خدمات يا ريس.. ونحس إننا هنا أفضل من مدينة نصر بكتير، ونحس بالأمان وإحنا جايين بفلوسنا نشتري عربية أو نبيعها، وربنا يوفقك".وقال أحد المواطنين، مخاطبا الرئيس، "أنا عايش في فرنسا ولما جيت وشفت الطرق حاجة نفتخر بها، مصر بقت حاجة تانية، وإحنا بنحبك".ومن ناحيته رد الرئيس السيسي، على المواطنين، قائلا: "أنا جاي النهاردة عشان أطمن على كل اللي بتفكروا فيه وزيادة"، مشيرا إلى أنه وجه بوجود ماركات سيارات جديدة بالسوق، وتوفير كافة الخدمات المطلوبة.