مستشار الرئيس للصحة يكشف سبب الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا في الهند

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، عن سبب الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا في الهند، موضحًا أن الهند كان يوجد بها انتشار للمرض، ولكن أصبح هناك زيادة كارثية في الإصابات الوفيات، ويعود ذلك إلى تغير السلالة بها فأصبح أكثر شراسة وعدوانية وأكثر تفشي.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التغير في الفيروس جعل مقاومة الأجسام للفيروس أقل من مقاومته للفيروس.



وأشار إلى أن الهند تجري حاليًا تجارب سريعة على نوع جديد من اللقاحات حتى يقاوم هذه السلالة الجديدة.

