تعرف على أبرز ما جاء في حلقة طارق يحيى مع رامز جلال









حل الإعلامي طارق يحيى، ونجم نادي الزمالك السابق، ضيفًا على رامز جلال في حلقة اليوم الجمعة 30-5-2021، من برنامج "رامز عقله طار"، الذي يذاع خلال شهر رمضان على قناة ام بي سي مصر.





ويرصد "الفجر الرياضي"، أبرز ما جاء في حلقة طارق يحيى مع رامز جلال:





بدأ رامز جلال، الحلقة بوصلة من السخرية على طارق يحيى بعدما أصبح مقدمًا للبرامج في قناة الزمالك وطريقته في إدارة الحوارات، قائلا، "قناة الزمالك حنت عليه، وقالتله يطلع يهبد كل يوم، ولما يهبل يقولك بعمل تريندات، بيطلع يقرفنا كل يوم بأسئلة تافهه، وهو مذيع مبيجمعش".





وأكد رامز جلال خلال حديثه مع الروبوت أن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي، كما ألمح إلى هدف قفشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جلب اللقب التاسع، أمام الزمالك، في سخرية من طارق يحيى.





وأشار طارق يحيى إلى أن تقنية الـVAR، إذا كانت موجودة خلال فترة تواجده في الزمالك كلاعب، كانت ستكون لها تأثير كبير على عدد بطولات الزمالك، باعتبار أنها ستحقق العدل كما يرى، وترد للابيض حقه.





جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل الموافق الثاني من شهر مايو المقبل، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.



