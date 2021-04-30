مواطن لـ الرئيس: "أنا شبه حضرتك".. والسيسي: "حرام عليك" (فيديو)





التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري، بعدد من المواطنيين المتواجدين بسوق السيارت الجديد، حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص علي الاستماع لآرائهم ومطالبهم.وقال أحد المواطنين مخاطبا الرئيس السيسي، "الناس كلها والله بتقولي أني شبه حضرتك"، ثم خلع الكمامة من على وجهه، معقبا: "أهو شبه حضرتك والله".ليرد الرئيس السيسي، ضاحكا: "حرام عليك".