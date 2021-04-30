إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للنادي الإسماعيلي عن قائمة فريقه التي تستعد لملاقاة الإنتاج الحربي مساء غد السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.





و شهدت القائمة استبعاد الثنائي باهر المحمدي و عبد الرحمن مجدي لعدم اكتمال شفائهم، إلى جانب محمد بيومي و حسين السيد و محمد الضرف و محمود البدري و عمر الوحش، بالإضافة للتونسي فخر الدين بن يوسف بسبب الإيقاف .





و جاءت قائمة الدراويش كالآتي:-





حراسة المرمى : محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي





خط الدفاع : رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد عمار، احمد كاستيلو، محمد هاشم، عبد الله جمعة





خط الوسط : محمود دونجا، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل، نادر رمضان، مصطفى فارس، احمد مدبولي ، آري بابل، أحمد مصطفى، محمد صادق





خط الهجوم: شكري نجيب، بينسون شيلونجو، محمد الشامي



