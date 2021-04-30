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إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي
الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:30 م
محمد زويد
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أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للنادي الإسماعيلي عن قائمة فريقه التي تستعد لملاقاة الإنتاج الحربي مساء غد السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.
و شهدت القائمة استبعاد الثنائي باهر المحمدي و عبد الرحمن مجدي لعدم اكتمال شفائهم، إلى جانب محمد بيومي و حسين السيد و محمد الضرف و محمود البدري و عمر الوحش، بالإضافة للتونسي فخر الدين بن يوسف بسبب الإيقاف .
و جاءت قائمة الدراويش كالآتي:-
حراسة المرمى : محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي
خط الدفاع : رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد عمار، احمد كاستيلو، محمد هاشم، عبد الله جمعة
خط الوسط : محمود دونجا، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل، نادر رمضان، مصطفى فارس، احمد مدبولي ، آري بابل، أحمد مصطفى، محمد صادق
خط الهجوم: شكري نجيب، بينسون شيلونجو، محمد الشامي
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