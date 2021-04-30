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تطور في مستقبل ناتشو مع ريال مدريد

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الإسباني ناتشو فرنانديز نجم دفاع ريال مدريد الإسباني علماً بأن عقده الحالي مع الملكي ينتهي في صيف عام 2022.

وألمحت صحيفة ABC الإسبانية أن تجديد عقد ناتشو البالغ من العمر 31 عاماً معقد للغاية بسبب سنه بالإضافة إلى رغبة النجم الإسباني في الحصول على عقد جيد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد عرض على ناتشو تجديد عقد لموسم إضافي وهو نفس العرض المقدم لسيرجيو راموس ولكن النجم الإسباني لديه 3 عروض أفضل من عرض ريال مدريد.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ناتشو يستطيع الرحيل عن ريال مدريد لأنه يفكر في الحصول على عقد حياته مع اقتراب نهاية مسيرته بينما سياسة ريال مدريد هي التجديد عام بعد عام للاعبين الذين يتخطون سن الـ30.

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