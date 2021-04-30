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عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الأهلي لمباراة الجونة، التي تقام مساء اليوم، على استاد «الأهلي ‏WE‏ ‏السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

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موسيمانى الجونة الاهلي الأهلي ضد الجونة

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