عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الأهلي لمباراة الجونة، التي تقام مساء اليوم، على استاد «الأهلي ‏WE‏ ‏السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏





وجاء التشكيل على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.





خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.





خط الهجوم: محمد شريف.





ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.



