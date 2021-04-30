Advertisements
عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري
الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:31 م
محمد الصو
Advertisements
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الأهلي لمباراة الجونة، التي تقام مساء اليوم، على استاد «الأهلي WE السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements