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وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز ضمن أحداث "ملوك الجدعنة"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

حيث بدأت الحلقة بوفاة "عطية" الفنانة دلال عبدالعزيز والدة "سرية" عمرو سعد، وتشيع الجثمان بحضور "سفينة" مصطفى شعبان" ودفنها بمقابر اسرتهم.

ولم يستطيع "سرية" حضور الجنازة وذهب وأتي بـ نعناع كما طلت منه في آخر لقاء بينهم، وأتى بالعلاج الخاص بها، ولكن لم بحضر العزاء وجلس أمام المقابر يبكي.

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

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ملوك الجدعنة دلال عبدالعزيز

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