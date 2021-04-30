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توخيل يعلن عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم تشيلسي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عن  انتكاسة في تعافي ماتيو كوفاسيتش، كما أكد أن أنطونيو روديجر لن يشارك في مواجهة فولهام غدا السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما أثار الشكوك حول احتمالية استدعاء الاثنين في اللقاء المرتقب أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يتمكن الكرواتي، من المشاركة في مباراة الذهاب أمام الريال، التي انتهت بنتيجة 1-1، بسبب مشكلة عضلية تجددت.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي "لسوء الحظ لا يزال مصابا، تدرب معنا، لكنه لا يبدو جيدا على الإطلاق. لقد شعر بشيء في نهاية التدريب لذلك لن يكون متاحا أمام فولهام".

وأضاف المدرب الألماني: "قبل التدريب اليوم، اعتقدنا أن لديه فرصة كبيرة للمشاركة في مواجهة مدريد، وحتى ضد فولهام، والآن لا أريد أن أكون متشائما بشكل زائد. سنرى كيف ستمضي الأمور غدا".

وبالنسبة لأنطونيو روديجر، فإن توخيل متأكد بشكل تام أنه لن يشارك أمام فولهام السبت على سبيل الاحتراز، بعدما غادر قلب الدفاع مواجهة الريال بينما يشعر بآلام.

وفي هذا الصدد، قال توخيل "إنني على ثقة تامة من أنه سيشارك الأربعاء" في مواجهة الفريق الملكي.

وتابع: "نجولو (كانتي) في حالة جيدة للغاية وأيضا جورجينيو. إنهما لاعبان محترفان للغاية ويعرفان أننا سنفتقد كوفاسيتش كثيرا. أنا متأكد من أنهما سيقدمان أفضل ما لديهما".

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن لقاءات إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

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