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توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أن أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الهند أكثر شدة وأكثر عدوانية وأكثر انتشارًا، وأساس الإصابة هي الجهاز التنفسي؛ لأنه فيروس تنفسي.

وأشار "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن السلالة الجديدة تؤدي إلى فشل تنفسي نتيجة للتجلطات التي تحدث في الرئتين.

وأضاف أن مصر بدأت في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى تمنع دخول السلالة الجديدة لمصر، لافتًا إلى أن هذه السلالة وصلت إلى 17 أو 20 دولة في العالم حتى الآن.

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