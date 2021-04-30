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وصفات سحرية لترطيب وصفة العروس قبل الزفاف.. جربيها

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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إذا كنت تتحضرين عزيزتي العروس للزفاف قريبا فننصحك بالبدء بتطبيق الماسكات الطبيعية الخاصة بالبشرة خصوصا تلك التي تعمل على ترطيبها وتعالج تشققاتها، من أجل الحصول على بشرة ناعمة ولينة بمنأى عن مشاكل جفافها، مما يجعل إطلالتك في يوم الفرح أكثر جمالاً.

نستعرض لكِ مجموعة من الماسكات المنزلية السهلة لترطيب البشرة وجعلها حيوية وناعمة:

وصفة الموز وزيت الزيتون

في هذا الماسك تحتاجين عزيزتي العروس إلى خلط حبة موز مهروسة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ومثلها من الحليب ومن زيت جوز الهند.

ادهني بشرتك بهذا الخليط لمدة نصف ساعة ليجف ثم اغسليه بالماء والصابون.

فوائد هذا الماسك رائعة خصوصا أن زيت الزيتون له فوائد مذهلة للبشرة خصوصا لناحية ترطيبها، كذلك الموز.

طبقي هذا الماسك مرة في الأسبوع على الأقل لتحصلي على البشرة المثالية.

وصفة قشر البرتقال واللبن

هل جربتي من قبل ماسك قشور البرتقال واللبن؟ اذا كانت اجابتك بالنفي فننصحك بتجربته فورا لفوائده المذهلة، وفيه تحتاجين عزيزتي إلى تجفيف قشور برتقالة واحدة وطحنها جيداً، ثم خلطها مع ملعقة كبيرة من اللبن وملعقة صغيرة من ماء الورد. ادهني بشرتك بهذا الخليط لمدة ثلث ساعة قبل أن تغسلي وجهك كالمعتاد.

وصفة الأفوكادو والليمون

ربما سمعت عزيزتي العروس بهذا الماسك من قبل، ونحن اليوم نؤكد لك فوائده المذهلة، خصوصا أن الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين "سي" وكلها عناصر غذائية ضرورية للبشرة.

قومي بهرس ثمرة أفوكادو ناضجة وأضيفي لها بضع نقاط من عصير الليمون الطبيعي.

ادهني الخلطة على البشرة بعيداً عن منطقة العينين واتركيها لفترة ربع ساعة قبل أن تزيليها بالماء الفاتر. هذه الخلطة لا ترطب البشرة فقط إنما تجعل لونها فاتحاً.

طبقيها 3 مرات أسبوعيا لتحصلي على نتائج سريعة.

وصفة اللبن والخيار

يُعتبر تحضير هذا الماسك سهل جداً، فلا تترددي في تطبيقه مع البدء العكسي لموعد زفافك، من أجل الحصول على بشرة ناعمة، رطبة وخالية من أي تشققات جلدية.

وفي هذا الماسك تحتاجين عزيزتي إلى هرس ثمرة خيار وخلطها مع ملعقة سكر، و3 ملاعق من اللبن الرائب.

افردي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة قبل أن تغسليه كالمعتاد.

من حسنات هذه الوصفة انها تناسب كل أنواع البشرة بما فيها البشرة الحساسة فطبقيها يوميا.

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