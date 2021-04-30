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رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره الجونة، على ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: 
حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: جوزيف جوناثان – لؤي وائل – محمد نجيب – محمود الجزار

خط الوسط: أحمد عامر – نور السيد – سيرج أكا – محمد يكن

خط الهجوم: محمود شبراوي – إدريس مبومبو

وسيتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: محمود الغرباوي – عموري – محمد رجب – عمرو بركات – إسلام عبد النعيم – آلان كيامبادي – عمرو سعدواي – عربي بدر – كريم الطيب.
ويحتل فريق الجونة المركز العاشر ضمن جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد فوزه الأخير على حساب نظيره إنبي بهدف دون رد في الجولة الماضية.

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رضا شحاتة الدوري المصري الاهلي الأهلي ضد الجونة

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