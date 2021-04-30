اسم الشهرة 17.. مسعد نور «الكاستن» الذي فاحت روائحه العطرة في ملاعب بورسعيد

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

نستعرض في الحلقة السابعة عشر من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية واحد من أبرز أساطير الكرة المصرية، وأحد نجوم الجيل الذهبي لنادي المصري البورسعيدي وهو النجم الراحل مسعد مصطفى حسن نور الشهير بلقب "الكاستن" ، ثاني أفضل الهدافين في تاريخ النادي البورسعيدي خلف نجم الفريق السابق السيد الضيظوي، وحقق "نور" العديد من النجاحات خلال مشواره الكروي جعلته تربع على عرش قلوب الجماهير البورسعيدية.





وأطلقت جماهير بورسعيد لقب "الكاستن" على مسعد نور نسبة إلى فاكهة "أبو فروة" الشهيرة ذات اللون البني والمذاق الحلو غالية الثمن والتي يعشقها البورسعيدية، خاصة وأن "نور" كان أسمر البشرة، وكانت تعشقه الجماهير بفضل موهبته الكروية المذهلة وأهدافه الرائعة التي ساهمت في العديد من الانتصارات للمصري، وظل الجمهور يُناديه بلقب "الكاستن" وليس "مسعد" حتى أصبح هذا الاسم علامة مميزة في ملاعب الكرة المصرية وارتبط به طوال مشواره الكروي وحتى اعتزاله كرة القدم ووفاته.





مسعد نور من مواليد 21 أبريل لعام 1951 في محافظة بورسعيد بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق الناشئين بنادي بورفؤاد عام 1966، وكان عمره وقتها 15 عامًا، وبعد اندلاع حرب 1967 وتهجير سكان بورسعيد استعدادًا لمعركة التحرير، انتقل "الكاستن" إلى نادي الزمالك وانضم لصفوف قطاع الناشئين بالنادي وزامل بعض نجوم القلعة البيضاء محمود الخواجة وفاروق جعفر وعلي خليل.





بعد انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع في بورسعيد رحل مسعد نور عن النادي الزمالك، وعاد لينضم النادي المصري البورسعيدي موسم 1971 / 1972، ليبدأ مشوار التألق والنجاح مع الفريق، وصال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة وسجل العديد من الأهداف الحاسمة خلال مشواره مع الفريق البورسعيدي، ونجح في موسم 1974 / 1975 أن يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الممتاز بعدما سجل 21 هدفًا في 31 مباراة بعد حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق ومحمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي.





شارك مسعد نور في 173 مباراة خلال مشواره مع فريق المصري البورسعيدي خلال الفترة من عام 1971 وحتى 1985، وسجل 87 هدفًا، ويعد الهداف الثاني في تاريخ النادي البورسعيدي بعد السيد الضيظوي الهداف التاريخي للفريق برصيد 89 هدفًا.





أما مع منتخب مصر شارك "الكاستن" في 22 مباراة وسجل 5 أهداف، وشارك مع الفراعنة في عدة بطولات منها دورة الألعاب الإفريقية، ودورة الصداقة في إيران، ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتصفيات كأس العالم في الأرجنتين، كما شارك في كأس الأمم الإفريقية عام 1980 بنيجيريا وسجل هدف في هذه البطولة، كما شارك في تصفيات كأس العالم 1982.





اعتزل "الكاستن" كرة القدم بشكل نهائي في أكتوبر لعام 1985، وشارك في مهرجان اعتزاله عدد من نجوم الكرة المصرية في مقدمتهم حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، كما حضر بعض الفنانين مثل محمود ياسين وصلاح السعدني ونور الشريف وغيرهم، وتوفي نجم المصري البورسعيدي في 23 أبريل لعام 2011 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ60 عامًا.



