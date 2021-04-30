طريقة عمل المكرونة بالكاري والفراخ على فطور رمضان

يقدم موقع "لافام" وجبه شهية بمكونات بسيطة لعدادها لأفراد أسرتك وفي نفس الوقت يكون تغيير لنوعية الأكلات المعتاد عليها في فطور رمضان، المكرونة بجميع أنواعها قد تكوني جربتي تحضيرها ولكن المكرونة بالكاري من الوصفات اللذيذة التي مازلتِ تغفلين عن تحضيرها في المنزل وكل ما عليك فعله اتباع المقادير التالية للحصول على مكرونة شهية:





مقادير المكرونة بالكاري





- معكرونة : 500 جراماً

- صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع لـ٤ قطع)

- البصل : 2 حبة (مقطع)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بقدونس : ربع باقة (مفروم)

- الفطر : 200 غم (طازج، ومفروم)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- الكاري : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : كوب ونصف

- دقيق : نصف كوب

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- كريمة : 2 كوب

- ملح : رشّة

- فلفل ابيض : رشّة

- بقدونس : 6 ورقات (للتزيين)

- النعناع : حسب الرغبة (للتزيين)





طريقة تحضير المكرونة بالكاري





اسلقي المكرونة في الماء المغلي بحسب التعليمات الموجودة على عبوتها، ثمّ صفّيها واتركيها لتبرد.

حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة ثمّ أضيفي الدجاج، البصل، الثوم، البقدونس والفطر وحرّكي جيّداً لمدّة 15 دقيقة.





لتحضير صلصة الكاري





سخّني الكريمة على النار في قدر على حرارة متوسّطة وأضيفي الزبدة، الدقيق ومرق الدجاج وحرّكي إلى أن تثخن الصلصة.





رشّي الكاري، الملح والفلفل الأبيض وحرّكي جيّدًا.





ضعي المكرونة في الصلصة لتتشبّع منها.





مدّي نصف كميّة المكرونة في طبق التقديم.



