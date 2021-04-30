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السيسي: "أنا عايز سوق سيارات مش موجود غير في مصر"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، مقطع فيديو يرصد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد علي طريق العين السخنة.

وأشار الرئيس السيسي، خلال تحدثه مع المهندسين المسئولين على تنفيذ المقر الجديد لسوق السيارات، إلى أنه يجب أن يكون الاستفادة من المقر الجديد لسوق السيارات متاحة على مدار الأسبوع وليس يومين فقط، موضجها بضرورة توفر كافة الخدمات بالمكان، معلقا: "بحيث محدش يشيل فلوس ويكون معرض للخطر".

وأضاف الرئيس السيسي، "أنا عايز سوق سيارات مش موجود غير في مصر.. عايز حاجة عظيمة".

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