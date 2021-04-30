لجنة الزمالك تحذر كارتيرون

حرصت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، على توجيه إنذار شديد اللهجة إلى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، للتمسك بالمنافسة على بطولة الدوري الممتاز عقب التعادل أمس أمام المقاولون العرب.













وحث أعضاء اللجنة من المدرب الفرنسي على إعادة النظر في أداء بعض اللاعبين بعدما تسببوا خلال الفترة الأخيرة في إهدار نقاط سهلة في ظل منافسة الفريق على لقب الدوري الممتاز وملاحقة منافسه التقليدي الأهلي له خلال الفترة الأخيرة.







