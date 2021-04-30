Advertisements

لجنة الزمالك تحذر كارتيرون

الجمعة 30/أبريل/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حرصت  اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، على توجيه إنذار شديد اللهجة إلى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، للتمسك بالمنافسة على بطولة الدوري الممتاز عقب التعادل أمس أمام المقاولون العرب.



وحث أعضاء اللجنة من المدرب الفرنسي على  إعادة النظر في أداء بعض اللاعبين بعدما تسببوا خلال الفترة الأخيرة في إهدار نقاط سهلة في ظل منافسة الفريق على لقب الدوري الممتاز وملاحقة منافسه التقليدي الأهلي له خلال الفترة الأخيرة.


وخسر نادي  الزمالك نقطتين أمس بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، في مسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة الزمالك كارتيرون الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الأسباب الحقيقة وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يبدأ في التصفية ويستبعد هذا الثنائي من تشكيل الزمالك

منذ ساعة و نصف

السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي.. ويلتقي عددا من المواطنين (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

على جهاز أكسجين.. تطورات حالة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بكورونا

منذ ساعتين

خاص.. أول تعليق لـ أشرف زكي بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ 41 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كشف حساب كارتيرون مع الزمالك

كشف حساب كارتيرون مع الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن كارتيرون

كارتيرون يتمسك ببقاء مصطفي فتحي

الزمالك يكشف موعد الإعلان عن تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق

تفاصيل استعدادات الزمالك للمواجهة المصيرية ضد مولودية الجزائر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

06:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى