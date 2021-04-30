ضياء السيد يُعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي

أعلن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيلة فريقة لمباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :





حراسة المرمى : عامر عامر





خط الدفاع : عبدالله محمود ، خالد صبحي، رجب بكار ، أحمد محسن





خط الوسط : محمد ابراهيم ، ميدو جابر ، كوامي بونسو ، محمود نبيل





خط الهجوم : شادي حسين ، أحمد ياسر ريان





بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كل من :

محمد جمال ، رجب عمران ، عبد الرحمن بودي ، طارق سامي ، شريف دابو ، فابريس نجا ، أحمد غنيم ، كونيه ، عاشور الادهم



